Домогтися справедливості намагаються і громадські активісти у Харкові. Владу звинувачують у небажанні встановлювати у місті паркомати.

Чому апаратів, попри рішення уряду, досі немає. Що про це кажуть місцеві чиновники? І головне - як зручніше платити за парковку самим водіям? Знає Світла Шекера.

Ось такими - білими чи блакитними лініями на асфальті позначені місця для паркування. Раніше до автомобілістів підбігали паркувальники - і брали гроші. З першого квітня їх прибрали.

Тепер машини можуть 10 хвилин стояти безкоштовно. Потім - оплачують паркування: або за допомогою мобільного додатку, або ж надіславши смс, чи постійною карткою - вона коштує 600 гривень на місяць.

Олексій Бруслик, юрист Харківської міськради:

Інспектор має право притягнути особу до адміністративної відповідальності. У вигляді штрафу у 20-тикратному розмірі від 1 години вартості з послуги паркування.

Водії до нововведення ще звикають.

Нікіта, житель Харкова:

Платить через телефон? Конечно, удобно. Ну если это правильно платить, я просто точно не уверен в этом, ну вообще считаю, что да.

Сергій Володимирович, житель Харкова:

А где парковки автоматы? Паркомат где? Надо, чтоб смс-ку отправить, надо карточку завести, чтоб деньги на ней были. Правильно? Не у всех людей такое есть.

Саме паркоматами мають передусім облаштувати вулиці - згідно з постановою Кабміну. Адже це протидія корупції.

Андрій Ільгов, голова ГО "Всеукраїнська антикорупційна палата":

Любой гражданин Украины будет смотреть, сколько денег было собрано, куда они ушли, всё это будет оприходовано. В бюджет аккумулировано. И не будет возможности воровать. Что касается смс - бенефенциаром конечным получения денег - кто является, куда деньги идут, мы пока не знаем. Это сделано для того, чтобы уйти от налогов, уйти от конкретной суммы, которая приходит в нечестную прибыль.

Активісти порахували, скільки грошей недоотримував міський бюджет, бо оплата за паркування йшла на рахунки ФОПів, тобто фізичних осіб-підприємців, а далі - губилася.

Анатолій Ряснянський, голова ГО "Громадський сектор":

Вот мы сейчас находимся на парковке, которая примерно насчитывает больше 500 паркомест. Это означает, что на данной парковке не менее, чем 2,5 тыс в час, гривен в час при её заполнении должна приносить она в бюджет денег. Исходя из тех отчетов, которые вывешены на сайте горсовета, подобные парковки приносят в гор бюджет, по их информации, 250 грн в день.

До того ж, за законом про права споживачів, спосіб оплатити - готівкою чи онлайн - обирає саме платник. Утім у мерії кажуть: паркоматів не ставитимуть.

Дмитро Мандриков директор КП "Харківпарксервіс":

Деякі міста взагалі відмовляються від встановлення такого устаткування, це перш за все у зв'язку з тим, що його потрібно постійно обслуговувати, постійно ремонтувати, оскільки вони є об'єктами вандальних проявів населення.

З питанням - куди йдуть кошти за паркування у Харкові, активісти вже зверталися до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "розтрата бюджетних коштів". Розслідуванням справи займається ДБР.