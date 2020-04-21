Євросоюз готовий допомогти у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні [ Редактировать ]
Євросоюз готовий допомогти у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Про це у Твіттері повідомив посол України в Бельгії Микола Точицький.
Зазначив, що ЄС надасть доступ нашим надзвичайникам до супутникової системи Copernicus. Україна зможе з космосу отримувати детальні знімки лісових пожеж - та оперативно їх локалізувати.
по теме
Масштабні пожежі в Україні: Київ потрапив у список міст світу з найбруднішим повітрям
Україна продовжує палати. На Житомирщині згоріли цілі села, вогнем знищено тисячі кілометрів лісу. А Київ і досі у їдкому диму
Україну охопили масштабні пожежі
Понад 30 масштабних лісових пожеж одночасно палають в Житомирській, Чернігівській, Луганській і Харківській областях
Територію України охопили сотні масштабних пожеж
Весь тиждень Україна в буквальному сенсі у вогні. Масштабні пожежі по всій території. Це сотні осередків займань щодня. У західних областях палають ліси, гинуть унікальні рослини і тварини
Масштабні пожежі: У Чорнобильській зоні евакуйовано жителів селища Поліське
У зоні відчуження досі борються з вогнем. Там тліє лісова підстилка окремими осередками на площі близько 20 гектарів
В зоні відчуження Чорнобильської АЕС горять ліси
Ось так з висоти пташиного польоту виглядали ліси у зоні відчуження на піку пожеж. Палали понад сто гектарів насаджень