Євросоюз готовий допомогти у ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Про це у Твіттері повідомив посол України в Бельгії Микола Точицький.

Зазначив, що ЄС надасть доступ нашим надзвичайникам до супутникової системи Copernicus. Україна зможе з космосу отримувати детальні знімки лісових пожеж - та оперативно їх локалізувати.