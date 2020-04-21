Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%: кому и сколько заплатят. Также мы писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.