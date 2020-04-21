"Антилідером" за кількістю інфікованих коронавірусом залишається Буковина. Показник там стрімко наближається до тисячі. Аби розмістити хворих, в області вже готують, так звані, резервні лікарні. А деякі відділення навіть переводять у приміщення навчальних закладів. Більше про ситуацію в регіоні розкаже Ольга Паламарюк.

За останню добу в Чернівецькій області додалися вісімдесят два хворі. Наймолодшому пацієнтові - два роки.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Наразі 43 буковинці перебувають в реанімаційних відділеннях лікарень і лише 6 підключені до апаратів ШВЛ. Але це ситуація, яка може змінитися щодоби. Зараз уже 60% ліжок у цих корпусах неінфекційних уже заповнені.

Зросла й кількість смертельних випадків. У Сторожинецькій райлікарні на Великдень помер дев'ятнадцятирічний хлопець. Він нещодавно повернувся з-за кордону й надто пізно звернувся до медиків. А вже сьогодні жертвою і його двадцятип'ятирічний брат.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Будучи на кисневій дотації, спочатку на неінвазивній, потім інвазивній, так само не зміг цю недугу перенести.

Сторожинецька райлікарня працює в посиленому режимі. Приймають хворих практично в усіх корпусах. Через це терапію та дитяче відділення перенесли - до місцевої гімназії.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

Ми вичерпали всі свої резерви по ШВЛ і по кисневим оксигенаторам. Подекуди, використовуємо їх і на двох хворих. На сьогоднішній день в нас розвернуто 77 ліжок інфекційних.

Стрімке зростання кількості хворих у районі, найімовірніше, виникло через недотримання умов карантину. Адже жителі тамтешніх сіл відвідували богослужіння на Вербну неділю та Великдень.

Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:

Люди чомусь сидять вдома. Лікуються. Вони навіть не думають чи не підозрюють, що в них може бути COVID. В них піднімається температура, в них сухий кашель. Вони досиджують до крайнього і потім привозить швидка в лікарню і спасають. А воно вже не спасається так.

Хворих готові приймати і, так звані, резервні лікарні. Приміром, зі Сторожинця інфікованих доставлятимуть в інший райцентр - Вижницю.