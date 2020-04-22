Кинокомпания FILM.UA презентовала новый комедийный вебсериал под названием "Вася и карантин". Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании.

"Главный герой - простой парень, который из-за пандемии вынужден сидеть дома, как и мы с вами. Ему скучно, его тянет к любимой Вале, но девушка боится болезни и не пускает Васю. Их отношения под угрозой. Что же будет дальше?", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что каждая серия - это отдельный скайп-разговор Васи с любимой, родными, друзьями. И все это, не покидая четырех стен.

В главных ролях уже снялись известные актеры Дмитрий Хомяк и Наталья Кобизкая.

Создатели сериала режиссер и автор сценария Аркадий Непыталюк и продюсер Олеся Лукьяненко приглашают к участию и других актеров. Ведь сериал задуман как актерский практикум, чтобы не застаиваться во время карантина. Для каждого актера будет придумана отдельная роль.

"Сериал является интерактивным - рождается здесь и сейчас, поэтому каждый зритель может предложить свой вариант развития сюжета и поделиться смешными "карантинными" историями", - подчеркнули в FILM.UA.

Первую серию уже можно посмотреть на YouTube.

Ранее сообщалось, что продюсеры "Офиса" снимут сериал о работе из дома.

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