У Запоріжжі за два роки планують відкрити новий міст через Дніпро. Цей довгобуд почали зводити ще у 2004 році. Довжина конструкції 9 кілометрів. Вартість проекту понад 11 мільярдів гривень, з них два виділили цього року.

У Держагенстві автодоріг зазначили: частину опор, які встановили на початку будівництва, доведеться замінити. Цей міст має стратегічне значення. З його допомогою планують розвантажити транспортний і пасажиропотік через Дніпро.