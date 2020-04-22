У Запоріжжі планують відкрити новий міст через Дніпро [ Редактировать ]
У Запоріжжі за два роки планують відкрити новий міст через Дніпро. Цей довгобуд почали зводити ще у 2004 році. Довжина конструкції 9 кілометрів. Вартість проекту понад 11 мільярдів гривень, з них два виділили цього року.
У Держагенстві автодоріг зазначили: частину опор, які встановили на початку будівництва, доведеться замінити. Цей міст має стратегічне значення. З його допомогою планують розвантажити транспортний і пасажиропотік через Дніпро.
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