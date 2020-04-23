Карантин в Україні подовжили до 11 травня. Таке рішення ухвалили напередодні. Урядовці керувалися даними Мінохорони здоров'я та науковців, які свідчать, що пік захворюваності припаде на початок наступного місяця. Після 11 травня можливе послаблення карантинних заходів, за умови, що кількість хворих зменшуватиметься.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: