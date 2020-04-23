Парки та магазини можуть відкрити після 11 травня [ Редактировать ]
Карантин в Україні подовжили до 11 травня. Таке рішення ухвалили напередодні. Урядовці керувалися даними Мінохорони здоров'я та науковців, які свідчать, що пік захворюваності припаде на початок наступного місяця. Після 11 травня можливе послаблення карантинних заходів, за умови, що кількість хворих зменшуватиметься.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Якщо все буде добре і епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчими товарами, частину об'єктів побутових послуг. Можливо й інші пом'якшувальні заклади, які також будуть анонсовані, залежно від розвитку ситуації в перших числах травня. Такі дії дозволять повернути частину людей на роботу, покращать емоційний настрій українців та дадуть старт розігріву економіки.
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