Фирменные напольные покрытия по выгодным ценам: чем порадует онлайн-магазин "Контракт Пол" [ Редактировать ]
Сегодня онлайн можно приобрести даже те товары, которые всегда относились к категории офлайновых. Например, магазин "Контракт пол" продает различные виды напольных покрытий, как штучных, так и рулонных.
Специалисты "Контракт пол" рассказали, что купить линолеум в Киеве через интернет гораздо выгоднее, поскольку его стоимость в сети на 10-20% ниже, чем в обычном магазине. Благодаря отсутствию расходов на аренду, зарплату консультантов и коммунальные платежи интернет-магазин имеет возможность предложить своим клиентам более выгодную цену. Но кроме этого, есть еще ряд плюшек онлайн-покупки, о которых обязательно стоит узнать.
Оригинальные покрытия от производителей
"Контракт пол" имеет большой оборот продукции. По внутренней статистике магазина, они продали больше 1 145 000 м2 различных материалов и еще около 150 000 единиц постоянно находится на собственном складе для оперативной продажи. Благодаря таким объемам торговли компания стала ведущим партнером некоторых производителей и наладила прямые закупки без посредников.
Подобные партнерские отношения позволяют магазину "Контракт пол":
- гарантировать оригинальность своей продукции;
- постоянно иметь актуальные запасы на складе;
- собирать положительные отзывы от довольных клиентов.
Официальная гарантия и возврат покупки
Надежные производители напольных покрытий дают официальную гарантию на свою продукцию. Она защищает покупателя от заводского брака и дефектов, которые проявляются в первые месяцы после укладки покрытия. При возникновении подобных ситуаций компания "Контракт пол" отправляет к клиенту своего специалиста, который оценивает:
- правильность укладки и стыковки покрытия;
- вероятность механического воздействия;
- условия укладки;
- качество и совместимость использованных строительных материалов.
На основе собранной информации принимается решение о гарантийной работе с покрытием. Интернет-магазин "Контракт пол" также дает возможность в течение 14 дней после покупки вернуть товар, который по каким либо причинам не подошел. Но есть ряд условий:
1. фирменная упаковка должна остаться целой;
2. на покрытии отсутствуют признаки монтажа и демонтажа;
3. мерные ковровые изделия и линолеум возврату и обмену не подлежат.
Выгодные условия для оптовиков и дилеров
Кроме розничной торговли, "Контракт пол" работает над созданием собственной дилерской сети и расширяет базу оптовых клиентов. Для этих категорий покупателей цены на линолеум в харькове и других регионах будут заметно ниже. Но чтобы сохранить за собой дилерскую скидку, необходимо ежемесячно выполнять определенный объем закупок.
"Контракт пол" предлагает эксклюзивные условия работы с такой импортной продукцией, как:
- ковровая плитка и ковролин;
- линолеум и ламинат;
- искусственный газон;
- строительные клея и смеси.
Для уточнения всех нюансов можно связаться с ответственным специалистом компании по телефону 067 621-87-58 или посетить офис.
"Контракт пол" - универсальный магазин, в котором можно подобрать идеальное покрытие или найти выгодного бизнес-партнера. Выбирайте свой вариант сотрудничества!
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