В Киеве возросло количество случаев коронавируса [ Редактировать ]
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили коронавирус, составляет 37 человек. Четверо из них - медики. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
"Поправилось за сутки 7 киевлян. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный", - говорится в сообщении.
Заболели:
- 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет. И одна девушка до 17 лет.
- 11 мужчин от 18 до 82 лет. И трое ребят в возрасте до 17 лет.
Трех пациентов госпитализировали в столичные больницы. Остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.
Всего в столице уже 1159 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Излечились от коронавируса 60 человек.
Кличко также напомнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня. Доступ к кладбищам в столице ограничен.
Ранее сообщалось, что в Киеве открылся первый в Украине "виртуальный" детский сад.
Также мы писали о том, что в Киеве соблюдение карантина будут контролировать через Telegram.
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