Повертатися до звичного життя збирається й Іспанія - одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі. За весь час там захворіли понад 220 тисяч людей. Нині Мадрид може похвалитися першими успіхами. Тих, хто одужав тепер більше, ніж нових хворих. Коли знімуть суворий карантин?

Ось таким буде життя після карантину. Іспанські кафе й ресторани готуються зустрічати відвідувачів. На кожного гостя чекає власна скляна кабінка. Це заклад у передмісті Мадрида. Окрім захисних екранів, тут встановили ще й термальні камери для вимірювання температури.

Мануель Гіл, власник компанії-виробника захисного медичного спорядження:

Кашляти можна буде скільки завгодно, бо ж скло убезпечує від вірусів. Відвідувачі сідатимуть за стіл із чистими руками, в усіх перевірятимуть температуру, а приміщення будуть дезінфікувати. Усе це ми робимо, щоб люди могли швидше повернутися до нормального життя, а бізнес запрацював.

Сподівання іспанців не марні - епідемія в країні йде на спад. За кількістю інфікованих Іспанія поступається лише Сполученим Штатам - майже 220 тисяч випадків. Та МОЗ звітує про перші успіхи.

Фернандо Рамог, директор Центру надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я:

Уперше ми можемо говорити, що кількість тих, хто одужав, перевищила число нових випадків зараження. Це дуже важливі й цінні для нас дані.

Летальних випадків теж щодня менше. Напередодні зафіксували 367 смертей - це найнижчий показник за останній місяць. З нагоди покращення, цими вихідними в уряді потішили іспанців "подарунком". Після хвилі обурення в соцмережах - дітям до 14 років дозволили прогулянки на свіжому повітрі. Щоправда, в супроводі дорослих, не більше ніж годину на добу й не далі як за кілометр від дому. Аби дітлахи якомога швидше могли йти гуляти, у каталонському містечку Пінеда-де-Мар за роботу взялася ціла армія добровольців. Завзято шиють маски - з розрахунком по дві на кожну дитину в місті.

Хав'єр Амор, мер міста Пінеда-де-Мар:

Чудово, що наші жителі так активно відгукнулися на ініціативу мерії. Ми залучили понад сто майстринь і організували роздачу захисних масок. Також ми виготовляємо захисне спорядження для медиків.

Карантин в Іспанії - один із найсуворіших у світі. Навіть по двоє ходити не можна. На двір - лише по продукти й не далі, ніж за півтора кілометра від оселі. Або ж на роботу, яка критично важлива для держави. Пробіжки - під забороною. Усе сумлінно контролює поліція. Не вагаючись виписують штрафи - до тисячі євро.

Хосе, будівельник:

Мене зняла поліція з автобуса, бо я не мав дозволу. Роботодавець забув надіслати. Тепер чекатиму на рішення суду.

Наразі карантин в країні продовжили до 9 травня. Перші відчутні послаблення уряд обіцяє не раніше ніж за місяць. А от іноземці зможуть відпочити на іспанських курортах у кращому разі аж улітку 2021 року.