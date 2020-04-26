Влада має відновити права чорнобильців у повному обсязі. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Він нагадав про рішення Конституційного суду, згідно з яким усі відібрані у чорнобильців пільги мають бути повністю відновлені.

В опозиції зареєстрували законопроєкт, спрямований на відновлення соціальних гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. А також проєкт Постанови про виконання рішень Конституційного Суду в сфері соцзахисту.