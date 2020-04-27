У Пекіні і Шанхаї учні повертаються до шкіл після кількамісячного карантину. Навчання відновлюється у старших класах. На вході відвідувачам вимірюють температуру, усі носять маски.

Дехто приносить із собою додаткові засобу захисту, пакети і дезінфектори. В аудиторіях за кожним закріпили постійне місце, відстань не менше метра від оточуючих. За офіційними даними, в Китаї зараз більш як тисяча хворих на СOVID-19.