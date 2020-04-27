61-летняя кореянка, которая стала главной распространительницей коронавирусной инфекции в городе Тэгу.

Об этом пишет CORONA 24 News.

По их словам, лечение "суперпациентки" продолжалось больше 2 месяцев, что стало рекордом среди всех больных инфекцией.

Отмечается, что медики так и не смогли определить причину ее заражения, так как женщина не выезжала за пределы Южной Кореи и не контактировала с инфицированными коронавирусом.

Известно, что кореянка заразила более 4 тысяч своих соотечественников, которые в свою очередь заразили и других граждан и спровоцировали вспышки COVID -19 в регионах страны.

Тем временем в Китае заболеваемость коронавирусом почти полностью снизилась. В стране остается немногим больше 1 тысячи инфицированных.