Вчені з Оксфордського університету домоглися найбільших результатів у розробленні вакцини проти коронавірусу.

Їхній препарат вже почали тестувати на людях. Поки що залучили півтисячі добровольців. До кінця травня випробують на шести тисячах пацієнтів.

Для мавп вакцина виявилася ефективною, побічних ефектів помічено не було. Британський уряд пообіцяв виділити на цей проєкт 20 мільйонів фунтів. В Оксфорді кажуть - з дозволу відповідних органів, уже до вересня зможуть виготовити кілька мільйонів доз.