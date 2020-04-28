Україна - один із провідних у світі експортерів меду та другий найбільший постачальник цього продукту до ЄС. Лише минулого року український мед приніс експортерам 100 мільйонів доларів. З огляду на ці факти, ставлення до бджолярства у нас повинно бути дбайливим.

Але ж ні. Загроза втратити врожай меду нависла над Рівненщиною. Протягом тижня там зафіксовано масову загибель бджіл. Місцеві жителі підозрюють, що причиною може бути застосування на полях невстановлених добрив. Аграрії ж переконують - нічого отруйного у ґрунт не додавали. Деталі проблеми з'ясовували мої колеги.

Оцій бджолі залишилося жити не довго. Дивіться як воно себе поводить вона практично вже дезорієнтована отруєна.

Надворі все цвіте, а бджіл немає. Сотні мертвих комах лежать на землі, а ще більше всередині вуликів. У пасічника Ігоря Мосійчука за кілька днів загинули майже всі бджоли.

Ось по поверхні вулика повзають бджоли, які дезорієнтовані. Вони отруєні. Не знають, що з ними відбувається і практично через деякий час вони загинуть.

Мертвими комахами встелені й інші пасіки у селі Пустомити. Загинули, переважно, робочі бджоли - ті, які збирають пилок.

Мертві бджоли прямо в сотах, вони отруїлися принесеним нектаром отруйним.

Селяни підозрюють, що можливо причина криється в оприскуванні полів сої, яку нещодавно тут висіяли.

Ігор Мосійчук, пасічник, житель с. Пустомити:

Посіяли вони 16 квітня. Причому в той день був дуже сильний ураганний вітер. Весь пил ішов на село.

В агрохолдингу, який орендує паї в селах Гощанського району, підтвердили - поблизу Пустомит поля таки обробляли. Але запевняють - вносили в ґрунт лише сертифіковані засоби захисту для рослин.

Сергій Пилиповець, представник агрохолдингу:

Відкидаю категорично такі звинувачення в бік нашої компанії. Ми тільки сіяли сою, вносили ґрунтовий гербіцид. Дія даного препарату передбачена виключно на знищення бур'янів і ніяк не може стати причиною загибелі бджіл.

Знайти винних пообіцяли в поліції.

Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікацій ГУ НП у Рівненській області:

До Гощанського відділення поліції надійшло п'ять повідомлень про загибель бджіл у п'ятьох господарствах: 2 - у селі Федорівка та 3 - у селі Пустомити.

Втім, у поліції кажуть, знайти винуватців у таких справах непросто, розслідування часто тривають роками. Та й винним може загрожувати лише штраф. Пасічники ж підраховують збитки. Кажуть, домагатимуться їх відшкодування, бо ще не встигли навіть першого меду зібрати.