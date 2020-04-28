Десятки інвесторів корпорації "Укрбуд" напередодні провели масштабну акцію протесту. Щоправда, все в рамках карантину - власники квартир влаштували автопробіг з вимогою розблокувати будівництво. Нагадаю, ще минулого року РНБО на чолі з Президентом Зеленським ухвалили рішення, що добудувати об'єкти має "Київміськбуд".

Тож чому квартирне питання 14 тисяч інвесторів "зависло у повітрі"? Богдан Вербицький продовжить.

Грудень 2019. Інвестори "Укрбуду" мітингують під Офісом президента із вимогою добудувати їхнє житло. Тоді президент інвесторів начебто почув. Зобов'язання "добудувати Укрбуд" - взявся виконати "Київміськбуд". Та це вже квітень 2020. Інвестори знову на акції. І якщо форма протесту змінилася, вимога - ні.

Инвесторы "Укрбуд" устроили автопробег и акцию, чтобы им достроили жилье.

А обсяги недобудованого житла вражають.

Это полтора миллиона квадратных метров.

Чому ж знову виникли проблеми із начебто вирішеним питанням? Скільки інвесторів ризикують залишитися без даху над головою? І коли добудують таке бажане та, в прямому сенсі, "дороге" житло?

Вот там вьезд в паркинг 5-6дома. И который уже построены. Вот это все должно закончиться. И вот тут еще вьезд в недостроеный тоже паркинг.

Разом з іншими інвесторами пан Даулет показує нам територію житлового комплексу. Два перші будинки вже здані, ще чотири навіть недобудовані. Тут обіцяли і підземний паркінг, і закриту територію з велотреком та барбекю-зоною, і свій дитячий садочок. Щоправда, показувати все це майбутнім власникам квартир доводиться на пальцях, "вмикаючи" фантазію. Бо будівництво цього ЖК, як і інших укрбудівських об'єктів, зупинилося.

Даулет, інвестор ЖК "Кирилівський гай":

За нами стоит вот этот вот недострой. Вы видите. Там стоит 4 секции 1, 2, 3, секции - они не достроены.

І таких недобудов зараз у столиці 16. Було ще більше, але 5 об’єктів "Київміськбуд" уже прийняв.

Володимир Ковальчук, представник спільної ініціативної групи інвесторів ЖК "Укрбуд":

На початку березня, якщо я не помиляюся, він прийняв п’ять об’єктів перших, які практично вже майже добудовані. І фактично на цьому прийняття дуже загальмувалося.

Через бюрократію і небажання влади виконувати зобов’язання.

Володимир Ковальчук, представник спільної ініціативної групи інвесторів ЖК "Укрбуд":

Є бюрократичні проблеми як зі сторони КМДА, так і зо сторони вже розформованої державної архітектурної інспекції, яка не вводила в експлуатацію, ті об’єкти, які вже майже готові.

Ігор Кушнір, голова правління, президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд":

В пяти обьектах живут люди. Живут люди, мы просим ГАСК принять эти обьекты, но пока взаимодействия с ГАСКом нет никакого. И мы как бы надеемся на то, что оно произойдет. Мы подаем эти обьекты на сдачу в эксплуатацию каждую неделю. Нам приходит отписка по поводу того, что у нас там запятая не там поставлена, или еще что-то.

Результат такого "діалогу" - тимчасові комунікації в будинках та завищені тарифи.

Даулет , інвестор ЖК "Кирилівський гай":

Вот эти два дома пятая, шестая секция, которые уже ввели в эксплуатацию и люди в нем живут. Но, люди которые проживают в этих домах, они имеют проблемы с водообеспечиением, водоснабжением, энергетикой. Потому что жильцы платять по промышленному тарифу.

Та головне питання - коли продовжать будівництво ще не готових ЖК? Їх - 17, і більшість з них для Київміськбуду нерентабельні. Зробити їх прибутковими можуть 4 житлові комплекси, які будують на землі, що належить Міноборони. Її взяла в оренду ще корпорація "Укрбуд". Тепер Міністерство оборони має переукласти договір уже з "Київміськбудом". Але чомусь цього не робить.

Ігор Кушнір, Голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд":

Нами отправлено около 16 запросов в министерство обороны. Там менялись министры, всякое-разное. Но, получен всего лишь один ответ. В котором написано, что министерство обороны с "Киевгорстроем" не хочет подписывать договора на тех условиях, на которых были подписаны договора с "Укрбудом". Они хотят увеличить нам проценты за использование земель обороны.

У Київміськбуді запевняють: вони готові відновити будівництво, тільки-но досягнуть домовленостей щодо усіх об'єктів. А поки цього чекають більше 10 тисяч інвесторів та їхні сім’ї.

Люди знову звернулися з проханням до Володимира Зеленського, аби той знову втрутився в ситуацію. Відповідну петицію на сайті Офісу президента підтримали десять тисяч громадян. А наша редакція надіслала запит в Міноборони, і в Офіс президента та інші органи причетні до передачі об’єктів "Укрбуда", аби роз’яснили: у чому ж причина затримки процесу?

Коли відновлять будівництво, і чому місцеві чиновники не виконують розпоряджень президента? Відповіді на ці питання спробуємо знайти у п'ятницю. Мої колеги вже готують матеріал для програми "Подробиці Тижня". Тож, не пропустіть.