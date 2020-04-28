Світ виходить з ізоляції. Від COVID-19 одужали понад 906 тисяч людей - учетверо більше, ніж загинули. Пандемія йде на спад. Тож чимало країн вже роблять перші кроки у скасуванні карантину. Які саме - дивіться далі.

Британія завмерла. Хвилиною мовчання вшановують медиків, які померли від коронавірусу. Таких більше сотні. Їхнім родинам уряд пообіцяв компенсації по 60 тисяч фунтів. Загалом у Сполученому Королівстві знижується і кількість нових заражень, і смертність. Напередодні зафіксували найменше за місяць число летальних випадків - 360. Та в статистику не включали загиблих у будинках для літніх людей. Там зараз передова в боротьбі з епідемією, на ці установи припадає третина всіх смертей в країні.

По всій Європі епідемія йде на спад. Іспанцям цими вихідними дозволять гуляти на вулицях. Там хворих найбільше в Європі, та смертність продовжує зменшуватися. У Чорногорії взагалі третій день поспіль немає нових випадків. Литва вже планує відкривати повітряний простір. Відновлять лише деякі рейси. У пріоритеті - Німеччина та Польща. Орієнтовна дата - 15травня. Тоді ж може запустити регулярні комерційні рейси і Молдова.

Поступово відчиняє кордони і Туреччина. Відтепер водіям фур не треба ізолюватися на два тижні після перетину кордону - якщо не мають симптомів СOVID. Туристичний сезон в країні планують починати вже наприкінці травня. Однак не для іноземців, мова про внутрішній туризм. Та ще й без шведських столів та "ол інклюзів" в готелях. Іноземних туристів країна готується зустрічати не раніше серпня.

Новозеландці вже святкують перші послаблення карантину - бургерами і кавою.

Так добре, прекрасне відчуття, я так сумувала за цим.

Неймовірно! Чотири тижні без кави - як ціла вічність.

Місяць в країні не працювало буквально нічого, навіть сервіси доставки. Нині ж відкрилися заклади, які продають їжу й напої на виніс. 400 тисяч людей повернулися на роботу. Вірус країною більше не шириться. Та чимало крамниць, бари й перукарні - під замком будуть ще два тижні. В уряді кажуть - виграли битву, та не війну.

Джасінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії:

Люди почали виходити на роботу, тому треба бути ще обережнішими. Якщо можете - залишайтеся вдома, не їдьте в інші міста без потреби.

Успіхами може похвалитися і Австралія. За останню добу лише 12 нових випадків. Тож сіднейці знову взялися за дошки для серфінгу. У місті відкрилися пляжі. Щоправда охорона рахує відвідувачів і не дозволяє сидіти на піску - аби не було натовпів.