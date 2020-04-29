Гіларі Клінтон підтримала Джо Байдена на президентських перегонах. Про це вона заявила в рамках кампанії на підтримку жінок, яку організував штаб Байдена.

Клінтон вважає, що очолити державу йому допоможе неабиякий життєвий і професійний досвід. Гіларі обіймала посаду держсекретаря в адміністрації Барака Обами, у той час як Байден був віцепрезидентом.

Клінтон - популярна серед прихильників демократів, тому її підтримка для Байдена - ключова. Крім того, обоє завзяті опоненти Дональда Трампа. Президентські вибори у США мають відбутися у листопаді цьогоріч.