Джо Байден заручився підтримкою Клінтон на президентських перегонах [ Редактировать ]
Гіларі Клінтон підтримала Джо Байдена на президентських перегонах. Про це вона заявила в рамках кампанії на підтримку жінок, яку організував штаб Байдена.
Клінтон вважає, що очолити державу йому допоможе неабиякий життєвий і професійний досвід. Гіларі обіймала посаду держсекретаря в адміністрації Барака Обами, у той час як Байден був віцепрезидентом.
Клінтон - популярна серед прихильників демократів, тому її підтримка для Байдена - ключова. Крім того, обоє завзяті опоненти Дональда Трампа. Президентські вибори у США мають відбутися у листопаді цьогоріч.
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