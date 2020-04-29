В Україні з 11 травня послаблять обмежувальні заходи [ Редактировать ]
З 11 травня в Україні послаблять обмежувальні заходи. Але це означає не кінець карантину, а так званий "адаптивний карантин". Про новацію заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Що урядовці мають на увазі під "адаптивним" і, взагалі, які рішення вони сьогодні ухвалили - розкаже Ксенія Барвіненко.
Продовжити не можна адаптувати. З 11 травня Україна поступово виходитиме з карантину, але повністю обмежування не зніматимуть.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Потрібно запускати адаптивний карантин - це означає що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій країні, але це наступні наші кроки після 11 го травня.
Поки ж що в уряді готуються до спалахів захворюваності, які очікують з третього по восьме травня. Наприклад, МОЗ хоче закупити додаткові апарати штучної вентиляції легень.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Пропонується виділити на безповоротній основі МОЗу 100 млн грн із фонду боротьби з хворобою, за рахунок коштів буде можливо закупити близько 200 апаратів штучної вентиляції легень.
Нардепи, які були присутні на засіданні уряду, пригадали міністру його невдалий досвід закупівель.
Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":
Перше - закупівля засобів захисту яких ви собі запланували вдвічі дорожче треба скасувати, міжнародні організації купують ці костюми по 300 гривень, благодійні фонди по 200-300 гривень, ви собі надумали купити костюми по 500 гривень це вибачте перевитрата державних коштів.
Але в профільного міністра відповідь одна - костюми закуповують дорожче, бо вони добре захищають. Та за усіма скандалами і обговореннями не пролунало головного - рішення про відкриття ринків.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Сьогодні ми приймемо умови роботи ринків стосується роботи агро-продовольчих ринків, яке сьогодні буде. сподіваюсь, проголосовано членами кабінету міністрів.
Втім, цього довгоочікуваного голосування ніхто так і не побачив. Про його результати дізналися на телеграм-каналі Шмигаля. Ринки відкриють після 30 квітня, коли відповідну постанову опублікують в Урядовому кур'єрі. Так заявив, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко. Усього можуть відкритися 872 базари, але при дотриманні санітарних норм. На територію пускатимуть лише в медичних масках, це стосується і продавців і покупців. На вході обов'язковий температурний скринінг і диспенсери з антисептиком.
Кількість відвідувачів, не має перевищувати - одна людина на 10 квадратних метрів. А відстань між прилавками - не менше трьох метрів. Між продавцями та покупцями необхідно встановити захисні екрани. А дезінфекція поверхонь щотри години та в кінці кожного робочого дня. А ще адміністрація ринку повинна організувати постійне інформування відвідувачів про встановлені обмеження. Роботу базарів контролювати державна служба з питань безпечності продуктів та захисту споживачів.
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