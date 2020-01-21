В Северной Корее (КНДР) заявили, что больше не готовы придерживаться выполнения условий ядерной сделки. Она касалась отказа в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол. об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Северной Кореи, такое решение было принято после того, как США проигнорировали крайний срок для ядерных переговоров.

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"Мы не нашли оснований для того, чтобы больше оставаться в одностороннем порядке обязательством, которое другая сторона не выполняет. Если США будут продолжать враждебную политику в отношении КНДР, никогда не будет денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Чол.

Также он отметил, что если США будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь.

Ранее мы писали о том, что КНДР запустила ракеты в сторону Японии. Напомним, США расширили санкции против КНДР. Также мы писали о том, что в США объявили о возобновлении военной помощи Украине.