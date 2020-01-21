КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания [ Редактировать ]
В Северной Корее (КНДР) заявили, что больше не готовы придерживаться выполнения условий ядерной сделки. Она касалась отказа в проведении ядерных испытаний и запуске межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил советник миссии КНДР при ООН Ю Юн Чол. об этом сообщает Reuters.
По словам представителя Северной Кореи, такое решение было принято после того, как США проигнорировали крайний срок для ядерных переговоров.
"Мы не нашли оснований для того, чтобы больше оставаться в одностороннем порядке обязательством, которое другая сторона не выполняет. Если США будут продолжать враждебную политику в отношении КНДР, никогда не будет денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Чол.
Также он отметил, что если США будут настаивать на введении санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать новый путь.
Ранее мы писали о том, что КНДР запустила ракеты в сторону Японии. Напомним, США расширили санкции против КНДР. Также мы писали о том, что в США объявили о возобновлении военной помощи Украине.
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