В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 17 пограничников, за прошедшие стало известно о 3 новых случаях заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"По состоянию на 4 мая 2020 года 17 представителей Государственной пограничной службы Украины - военнослужащих и работников - имеют лабораторно подтвержденный диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными.

Подавляющее большинство контактных лиц - находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.

"Так, вчера лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 получили еще трое представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. В подразделениях провели необходимую дезинфекцию помещений и приняли все меры предосторожности, в частности, и относительно направления на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, контактировавшего с больными", - добавляется в сообщении.

Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.