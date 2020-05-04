Верховный Суд считает давлением заявление генпрокурора по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке – жалоба в Высший совет правосудия [ Редактировать ]
Верховный Суд считает заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по делу о вкладах братьев Суркисов в ПриватБанке (Киев) вмешательством в деятельность Верховного Суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон, свидетельствует жалоба, направленная в Высший совет правосудия (ВСП) и генпрокурору, которая обнародована на сайте ВСП.
"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генерального прокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и в целом государству. Из выступления складывается ощущение, что единственным защитником общества и государства выступает прокурор, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущение гражданских чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - констатируется в документе.
Кроме того, в своей жалобе судьи часто упоминают лидера партии "Демократична сокира", а также по разу - болельщиков футбольного клуба "Динамо Киев" и одного из членов наблюдательного совета ПриватБанка.
Как сообщалось со ссылкой на Венедиктову, Офис генерального прокурора находится на стороне государственного ПриватБанка, Кабинета министров и Национального банка Украины (НБУ) в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними лиц в акции банка (bail-in).
"Обязанность Офиса генпрокурора - отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка (о вкладах братьев Суркисов - ИФ)", - отмечала генпрокурор, уточняя, что в этом деле обеспечение верховенства права и законности, а также интерес государства и каждого гражданина совпали.
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