Сон является неотъемлемой частью жизни человека, и от его качества и продолжительности зависит многое - настроение, физическая активность, память и внимание, трудоспособность и т.д. Медики всего мира рекомендуют спать не менее 8 часов в сутки.

Не менее важным аспектом сна является поза, которую человек выбирает для отдыха, пишут "Акценты". Дело в том, что неправильная поза во время сна приведет не только к тому, что после пробуждения вы будете чувствовать себя уставшим и разбитым, но и к нарушениям состояния здоровья организма.

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Медики утверждают, что самым опасным положением для сна является поза сидя.

"Во время сна в таком положении напрягаются мышцы спины, позвоночник, а также замедляется кровоток. Вследствие этого, человек испытывает боль в суставах, спине, а также страдает от отеков конечностей. Неправильное положение, в частности сон сидя, приводят к образованию тромбов, а риск получить расширение вен увеличивается в два раза. Также сон сидя является фактором, увеличивающим внутрибрюшное давление, что при систематическом сне сидя приводит к нарушению работы желудочно-кишечного тракта и мозговой деятельности", - говорится в сообщении.

Одной из самых безопасных, поэтому предпочитаемых поз для сна, является сон лежа на спине. В таком положении все мышцы и системы организма отдыхают, "не мешая друг другу".

Специалисты также настоятельно рекомендуют не уменьшать количество времени для сна. Если не получается проспать 8 часов подряд, тогда стоит выделить время и поспать днем.

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