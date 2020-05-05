Термальні камери - на боротьбу з коронавірусом. У Європі тестують спеціальні відеоприлади, здатні вимірювати температуру тіла на відстані, та ще й у багатьох людей одразу. Це дасть змогу відстежувати потенційно хворих на COVID-19. І може стати в пригоді в офісах та на підприємствах. Докладніше - наша кореспондентка Світлана Чернецька.

Ця невеличка пекарня в Іспанії готується приймати перших клієнтів. Під час карантину тут запровадили кілька серйозних змін. Насамперед, просто на столах встановили ось такі перегородки із прозорого пластику. А ще на почесному місці в центрі пекарні з'явилася камера, яка зчитує температуру тіла людей.

Один з найпоширеніших симптомів коронавірусної інфекції - підвищена температура. Тож камера визначатиме потенційно хворих, і їм до пекарні буде зась.

Педро Заморано менеджер компанії виробника термальних камер:

Цей пристрій має дві камери. Одну - звичайну, іншу - термальну. Вона відразу надсилає інформацію на екран. Якщо зафіксує температуру 37 градусів і вище - ми відразу ж почуємо сигнал.

У Великій Британії теж тестують термальні камери в людних місцях. Але така, як в іспанській пекарні не спрацює. Адже перевіряє лише одну людину за раз і на близькій відстані. Тож Лондон випробовує дещо складнішу модель. Ця камера вимірює температуру тіла восьми людей одночасно і до сотні осіб за хвилину. Такі прилади планують встановлювати у великих офісних будівлях та на заводах.

Щоправда, залежно від вартості, не всі камери однаково ефективні. Приміром, ця відреагувала на гарячу каву в руках чоловіка. А ось цю легко можна "спантеличити" головним убором та маскою. Але найновітніші технології, як на цьому прикладі не проведеш.

Еван Стейнер, продавець обладнання:

Ми бачимо, що багато великих підприємств роблять усе, щоб підготуватися до виходу з карантину. Адже, приміром, працівники "Амазону" чи інших великих компаній влаштовували протести через роботу в умовах небезпеки. Такі термальні камери - зовсім не новинка, їх використовують ще із 2003 року по всій Азії.

Справді, і в аеропортах, і в торговельних центрах, і навіть у школах Азії - часто можна побачити схожі термальні камери. Так ця частина світу відреагувала на коронавірусну інфекцію САРС, котра, як і COVID-19 теж зародилася в Китаї. Повсюдне вимірювання температури тіла людей вважають однією із причин, які допомогли Пекіну впоратися із СOVID-19. Щоправда, це зовсім не панацея від поширення коронавірусу. Адже хворих на інкубаційному етапі не визначать. Крім того, в багатьох людей хвороба протікає безсимптомно.