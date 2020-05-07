В 2019 году в ходе военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибло 132 мирных жителя, еще 91 получил ранения. Такие цифры содержатся в докладе, опубликованном на сайте Пентагона.

Больше всего людей погибло в Афганистане - 108, в Сирии и Ираке - 22, в Сомали - 2 человека. Во время операций в Ливии и Йемене жертв среди мирных жителей не было, утверждает министерство обороны США.

"Несмотря на то, что потери среди мирных жителей являются трагической и неизбежной частью войны, вооруженные силы США всегда стремятся снизить ущерб населению", - отмечают в Пентагоне.

В докладе за 2018 год американское военное ведомство сообщало о 120 погибших мирных жителях в этих же странах, а также о 65 раненых.

Напомним, 6 мая президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая запрещала ему применение военной силы против Ирана. Документ был принят в марте после удара, нанесенного американскими военными по Ираку в январе текущего года. Тогда в результате атаки погиб глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.