Сьогодні День пам'яті та примирення - 8 травня. Згадуємо найстрашнішу війну в історії людства - Другу Світову. 75 років тому був закріплений письмово, після безумовної капітуляції, розгром гітлерівської Німеччини - режиму, винному у загибелі десятків мільйонів людей.

Для України Друга Світова була особливо страшною - фронт кілька разів пройшов нашою територією. За шість років тої війни загинув кожен п'ятий українець - 8 мільйонів людей. Саме про це ми згадуємо разом з усім світом, сподіваючись, що людство ніколи не захоче це повторити.

Президент України вшанував пам'ять усіх жертв тої Великої війни у Луганській області, у селищі Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією. Місце - символічне. Зокрема, й тому, що саме там - у Луганській області, поруч із Росією - можна наочно переконатися, як, на жаль, легко знову розпалити війну. Бо згадуючи Другу Світову сьогодні - пам'ятаємо і про нинішню агресію Росії на Донбасі.

Володимир Зеленський, президент України: