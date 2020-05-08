Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої Світової війни [ Редактировать ]
Сьогодні День пам'яті та примирення - 8 травня. Згадуємо найстрашнішу війну в історії людства - Другу Світову. 75 років тому був закріплений письмово, після безумовної капітуляції, розгром гітлерівської Німеччини - режиму, винному у загибелі десятків мільйонів людей.
Для України Друга Світова була особливо страшною - фронт кілька разів пройшов нашою територією. За шість років тої війни загинув кожен п'ятий українець - 8 мільйонів людей. Саме про це ми згадуємо разом з усім світом, сподіваючись, що людство ніколи не захоче це повторити.
Президент України вшанував пам'ять усіх жертв тої Великої війни у Луганській області, у селищі Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією. Місце - символічне. Зокрема, й тому, що саме там - у Луганській області, поруч із Росією - можна наочно переконатися, як, на жаль, легко знову розпалити війну. Бо згадуючи Другу Світову сьогодні - пам'ятаємо і про нинішню агресію Росії на Донбасі.
Володимир Зеленський, президент України:
Зараз я перебуваю на Луганщині, у Міловському районі, неподалік села Півнівка. Тут у грудні 1942 року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. До завершення війни ще було далеко. Але наші дідусі та бабусі з кожного куточка країни боролися з нацизмом, захищали рідну землю, гинули за Батьківщину та перемогли заради нас з вами. Щоб наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі в мирі та злагоді.
Сьогодні наші мужні хлопці та дівчата боронять Українську державу, наш суверенітет і територіальну цілісність. Заради миру, якого ми так потребуємо. Заради процвітання незалежної України. Заради наступних поколінь.
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