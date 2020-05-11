Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ, заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены. Об этом он сказал в эфире грузинского телеканала Mtavari Arxi, комментируя информацию об отзыве посла Грузии в Украине.

По мнению Саакашвили, Грузия больше нуждается в Украине, а не наоборот. По его словам, большая часть продуктов, которые люди покупают в магазинах Грузии, "например, зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко, завозится с Украины".

«Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода", - заявил Саакашвили.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ в четверг, 7 мая.

Глава государства заявил, что хочет, чтобы Саакашвили смог сделать современную таможню и преодолеть коррупцию. Кроме того, интересует и помощь экс-президента Грузии в проведении пенсионной реформы в Украине.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу тогдашнего президента страны Петра Порошенко. Это "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", - сказано на сайте Офиса президента Украины. Персональный состав совета утверждает глава государства.