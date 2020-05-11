Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей. Об этом он написал в своем Facebook.

"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продлить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - написал Порошенко.

Он также указал, что такие меры необходимы для информационного противодействие российской «гибридной агрессии». По его словам, этому вопросу надо уделять не меньше средств, чем расходуется на «оборону страны».

Помните, сколько критики было в мой адрес, когда «Россия 24», «Russia Today», «ОРТ» и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали.

Порошенко призывает создать всеевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения.

"Потому что когда люди сидят на игле "Russia Today" или "Россия 24" - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства", - считает бывший глава государства.

Напомним, что доступ российским сайтам и социальным сетям "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru был запрещен пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году сроком на три года. Данный вопрос вызывал бурное общественное обсуждение. Противники данного решения считают, что оно бесполезно, поскольку ограничивают право людей получать информацию из различных источников. Кроме того, благодаря VPN-приложениям граждан Украины могут обходить запрет.

Продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года недавно предложил глава СБУ Иван Баканов.