Послабила карантин і низка європейських країн. Так у Бельгії, Данії, Греції - відкрились усі магазини, у Норвегії, Нідерландах, Швейцарії, Сербії, Хорватії - школи та садочки. А німці та чехи - уже можуть ходити по музеях. Більше про те, як ЄС виходить із локдауна - розкаже Олена Абрамович.

Після майже двомісячної перерви бельгійці нарешті можуть знову зайнятися шопінгом. Щоправда, тепер у магазини можна заходити не довше ніж на півгодини. І поки що натовпів перед вітринами - немає.

Пускати покупців у масках чи без, ритейлери мають право вирішувати самі. Головне не більше 1 особи на 10 квадратних метрів. Ще одне нове правило - клієнтів просять не торкатися до речей, які вони не збираються купувати. Що робити з одягом, який уже хтось приміряв, але не купив, придумали греки, де теж відтепер відновили роботу магазини одягу.

Йоргос Зафіропулос, менеджер з продажів:

Компанія забезпечила нас ось такими інструментами для стерилізації ультрафіолетом. Після того, як клієнт поміряв річ, ми проходимося по ній цим девайсом.

Відкрились торговельні центри і в Данії. Тут, як і на шопінгових вулицях Бельгії, - підлога помаркована вказівниками з напрямком руху та дистанцією для тих, хто очікує, аби зайти в магазин. Маркування всюди тепер і в школах, які наважились відкритись. В той час як Італія та Іспанія не збираються відновлювати навчання до вересня, на півночі Європи потроху уже пускають дітей у школи. У Швейцарії в понеділок за парти повернулись старшокласники.

Учням не можна заходити у цю зону до мене. І парти ми поставили на відстані, аби обмежити контакти. Ось ви можете побачити, яка тут дистанція.

Маски у школах не обов'язкові, а от у громадському транспорті без них тепер, мабуть, не обійдешся ніде в Європі. Ось, наприклад, паризьке метро у понеділок вранці. У холі працівники з величезними ємкостями з антисептиком пропонують пасажирам дезінфікувати руки. А поліція перепиняє тих, хто не прикрив обличчя.

Маски обов'язкові від сьогодні, ви можете отримати штраф. Раджу вам поки що застібнути куртку так, щоб прикрити рот та ніс.

Людей в громадському транспорті побільшало, бо працівники починають повертатися в офіси. Натомість бельгійці, чехи та німці уже відкрили навіть музеї. Відвідувачів, звісно, там не багато, але є. А от повернутися до барів та ресторанів поки що дозволили собі лише чехи та іспанці. І тільки на тераси.