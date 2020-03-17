В зимне-весенний период очень важно сохранить свое здоровье и укрепить иммунную систему. Как отмечают специалисты, принимать особые лекарства - совсем необязательно. Нужно всего лишь нормализовать свой рацион питания. Медики назвали важные продукты, которые помогут укрепить иммунитет, передает newsyou.info.

Квашенная капуста

В банках с квашеной капустой витаминов достаточно много. Всего 200 г квашеной капусты дадут половину дневной потребности в витамине C - одном из самых важных для иммунитета, много витамина B6 - он помогает усваиваться белкам. Минералы: калий, магний, железо, цинк. В квашеной капусте много клетчатки, улучшающей пищеварение, способствующей очищению организма. Поэтому капуста хорошо влияет на обмен веществ.

Тыква

В мякоти тыквы много железа, витаминов А и К, калия. На этот продукт особенно стоит налегать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с болезнями ЖКТ.

Клюква и облепиха

Речь идет о замороженных ягодах - они прекрасно сохраняют свою питательную ценность. Клюква помогает иммунитету, укрепляет сосуды, полезна для профилактики образования тромбов. Облепиха содержит огромный перечень витаминов: С, В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец.

Шиповник и боярышник

Эти специфические ягоды необходимо заваривать или употреблять в виде настоек - они с легкостью заменят чай, укрепят иммунитет.

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