Київ скувало заторами [ Редактировать ]
А Київ буквально паралізували затори. Бо сьогодні вже запрацювали і ресторани, і перукарні, і крамниці. На дороги виїхали тисячі машин. А зранку мости через Дніпро зупинилися.
Люди активно поринули в звичне життя, наче ніякого карантину в місті немає.
Однак київський мер нагадує: карантину дотримуватися треба. І якщо кияни так багато собі дозволятимуть, що за тиждень хворих побільшає, послаблення - анулюють.
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