А Київ буквально паралізували затори. Бо сьогодні вже запрацювали і ресторани, і перукарні, і крамниці. На дороги виїхали тисячі машин. А зранку мости через Дніпро зупинилися.

Люди активно поринули в звичне життя, наче ніякого карантину в місті немає.

Однак київський мер нагадує: карантину дотримуватися треба. І якщо кияни так багато собі дозволятимуть, що за тиждень хворих побільшає, послаблення - анулюють.