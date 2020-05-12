Якщо ж захочете видалити застосунок - обов'язково повідомте про це органи

Отже, винуватців цього зливу тепер шукатиме Служба безпеки України. А наша Ірина Баглай вирішила з'ясувати, чи не порушує "Дія" закону про захист особових даних. І чому українці масово скаржаться на застосунок "Дія вдома", через який спокою немає - ні поліції, ні людям.

Про біди вітчизняної диджиталізації - далі.

Початок лютого, так доволі помпезно роблять перший крок на шляху до диджиталізації. І переводять життя - у смартфон.

Володимир Зеленський, президент України:

Наша задача зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою смартфона.

В Україну тоді долітали хіба що далекі звістки про китайський вірус. І додаток "Дія" запускали як електронну альтернативу пластиковим чи паперовим паспортам і водійським посвідченням. У майбутньому - думали через цей застосунок голосувати на виборах.

Та технічне оновлення додатку - з'явилося вже в квітні. "Дій удома". Це своєрідна "сигналізація" для людей групи ризику. Тих, хто повернувся з-за кордону, контактував із хворими на COVID або сам хворіє у легкій формі.

Принцип роботи програми такий: на телефон приходить смс-повідомлення і є 15 хвилин, щоб відповісти своїм фото і геолокацією - "я вдома".

Житель Тячева Юрій Цьока повертається зі Словаччини і вже втретє самоізолюється! На кордоні не заповнював жодних анкет. Тільки завантажив додаток на мобілку.

Юрій Цьока, житель міста Тячів:

Є тот додаточок, якщо хтось порушив карантин, якщо я даже десь поїду, не буду дома по тій програмі, так я поняв вони мене побачать.

Прикарпаття. Диспетчерська служба "102". За добу оператори приймають тут близько тисячі дзвінків. І майже сотню - від мобільного застосунку "дій вдома".

Андрій Веляник, начальник управління превентивної діяльності ГУ НПУ в Івано-Франківській області:

Особа знаходиться по місцю проживання на самоізоляції, де протягом доби приходить до неї повідомлення. В порядка трьох повідомлень. Якщо особа не реєструється з певних причин тоді мобільний додаток надсилає це повідомлення.

За два тижні, відколи запустили "Дію вдома" правоохоронці лише на Прикарпатті отримали понад тисячу повідомлень. І перевірили кожне.

"Моя робота полягає щоб оперативно направити наряд поліції. По карті ми дивимось, який наряд знаходиться найближче до місця події та направляємо для ефективного реагування".

"Доброго дня. Як ви себе почуваєте? Не порушуєте умови самоізоляції".

І більшість повідомлень з цієї тисячі - виявилися хибними!

Андрій Веляник, начальник управління превентивної діяльності ГУ НПУ в Івано-Франківській області:

Бувають різні причини більшість в сільській місцевості особи мають роботу не завжди хтось бере із собою мобільний телефон. Десь там порається по господарству, повідомлення від мобільного додатку надійшло, але він забув своєчасно відреагувати.

Інша причина - поганий інтернет. Та частіше винний сам додаток! Аби переконатися - варто зайти у розділ "відгуки". Один за одним люди скаржаться: смс приходять беззвучно, або фото не завантажується, або програма тебе не впізнає. Та й геолокацію може зафіксувати не точно.

Однак збій у застосунку або ж ненадіслане вчасно фото - ще не є підставою для штрафу. Юристи зауважують - примусити встановити додаток не можливо. У вас завжди є можливість - обмежитися паперовою згодою.

Михайло Ілляшев адвокат, керуючий партнер "Ілляшев та Партнери":

Нікого не можуть примусити надавати згоду на обробку своїх персональних даних з будь-якою метою, тобто такі вимоги незаконні. І ви ж розумієте примусити фізично неможливо це є таким психологічним тиском, коли людину вмовляють що це треба для її ж блага. В будь-який момент вона може відмовитися від цієї згоди відкликати її.

Однак якщо ви все ж погодились на "Дію", то вчитайтесь уважно в пункт, де дозволяєте отримувати і обробляти свої персональні дані.

Якщо ж захочете видалити застосунок - обов'язково повідомте про це органи і отримайте на руки документальне підтвердження, що вас почули. Ну і зрештою, у вас просто може не бути смартфону.

Ольга Трачук, речник Чопського прикордонного загону:

Якщо в людини немає можливості встановити додаток, з будь-яких причин не просто немає телефону кнопочний телефон тоді ми інформуємо працівників поліції вони приїжджають на місці відбирають дані, пояснення.

І тоді маєте бути готові до гостей - у формі.