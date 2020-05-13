Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой. Об этом передает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

"Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции", - добавили в генконсульстве.

Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.

Ранее мы писали, что в Украину вернулись почти тысячу человек.