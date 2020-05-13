В Украину из Турции эвакуированы более 100 граждан [ Редактировать ]
Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой. Об этом передает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.
"Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции", - добавили в генконсульстве.
Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.
Ранее мы писали, что в Украину вернулись почти тысячу человек.
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