"Рисові банкомати" випробовують в Індонезії [ Редактировать ]
"Рисові банкомати" випробовують в Індонезії. На острові Ява з'явилися автомати, які видають крупу - безкоштовно, по півтора кілограми на людину. Поки що за роботою пристроїв наглядають поліцейські, та згодом жителям обіцяють видати спеціальні картки, на зразок банківських.
У такий спосіб влада хоче підтримати людей, які через карантин залишилися без роботи. По всій країні таких два мільйони.
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