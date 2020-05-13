"Рисові банкомати" випробовують в Індонезії. На острові Ява з'явилися автомати, які видають крупу - безкоштовно, по півтора кілограми на людину. Поки що за роботою пристроїв наглядають поліцейські, та згодом жителям обіцяють видати спеціальні картки, на зразок банківських.

У такий спосіб влада хоче підтримати людей, які через карантин залишилися без роботи. По всій країні таких два мільйони.