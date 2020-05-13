Народный депутат и лидер партии "Нам здесь жить", прокомментировал журналисту портала Vlasti.net некоторые аспекты касательно того как действующая власть исполняет обещания.

"Во-первых, хочу спросить у и. о. Минэнерго, Ольги Буславец - где Ваш комплекс антикризисных мер в данном направлении? Я вот буквально цитирую исполняющего обязанности министра - в течении недели будет сформирован перечень неотложных для энергетики мер. Это было обещано 16 апреля, а прошло уже больше 3-х недель! Или мы можем считать попытку повысить стоимость электроэнергии, для населения таким планом? Или предложение как-то майнитькриптовалюту на АЭС, это комплекс антикризисных мер? Это все уже напоминает не то, что шутки, а откровенное глумление над людьми" - считает депутат.

Колыхаев, также подчеркивает и ряд других, мягко говоря, неудачных ходов со стороны властей.

"Смотрите, нынешняя правящая элита сама себя загнала в глухой угол. Вот недавно в МВФ, заявили, что не готовы предоставлять очередной макроэкономический транш Украине. Но если раньше шла речь о получении 8-10 млрд. долларов, то сейчас уже едва ли и 5 млрд. готов выделить международный кредитор. Почему? Не вдаваясь в заумные фразы экспертов, скажу просто - результат полного внешнего управления" - считает Игорь Колыхаев.

Завершая, свой комментарий лидер партии "Нам здесь жить", выразил уверенность, что единственный путь к процветанию сильной экономики - экспорт отечественной готовой продукции.

"Это единственно правильный путь! Только максимальная поддержка отечественных производителей готовой продукции спасет экономику. И здесь я вижу ряд стратегических ходов. Нужно либо настаивать и отстаивать наши интересы в рамках Ассоциации с ЕС, либо разрывать этот договор в одностороннем порядке, вводить пошлину для товаров, которые завозятся к нам из Европы,и увеличивать экспорт в Китай, Азию в целом, Африку и восстановить наши сильные экспортные позиции в России! Иного пути просто нет" - резюмировал Колыхаев.