Ухвалення Банківського закону: в "Опозиційній платформі - За життя" розкритикували нові правила [ Редактировать ]
Банківський закон сьогодні таки ухвалили. Транш від МВФ переважив - рекордні тисячі депутатських правок і критику. Крім того, ФОПам дозволили не платити єдиний соціальний внесок за карантинні неприбуткові місяці. Та ще й президента і прем'єра у парламенті встигли послухали.
Засідали до вечора. Депутатський трудодень був настільки продуктивним, що в одного з нардепів - навіть пульт для голосування задимівся. Про парламентських ударників - Катерина Лисенко.
Чи не вперше за час карантину, народні обранці збираються так рано. О 10-тій. І чи не вперше на порядку денному низка документів. Та й цей список намагаються розширити.
Юлія Тимошенко народний депутат, "Батьківщина":
Нам потрібне обов'язкове медичне страхування, партія "Батьківщина" і наша фракція розробила комплексний документ. Це буде означати, що працюючі люди будуть мати страховку, яка буде частково оплачена роботодавцями і частково оплачуватись людьми, непрацюючі люди будуть мати страховку, оплачену державою
Але депутатам поки не до страхових гарантій. Тут хоча б з обіцяним раніше розібратись. Зокрема, із виплатами медикам. Про них звітує прем'єр.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Уряд ще минулого місяця перерахував всі необхідні кошти у регіони. Замість того, щоб забезпечити лікарів доплатами - розпочалось якесь незрозуміле перекидання папірцями та гальмування процесів.
І знову прем'єр обіцяє: всім усе отримають. А ще багато говорить про економіку і соціалку. Пенсіонерам уже виплатили кошти, бізнесу пропонують брати в борг. У держави.
Денис Шмигаль, прем`єр-міністр України:
Вже працюють програми дешевого кредитування і ми хочемо, аби всі підприємці мали доступ до кредитного ресурсу фактично під нуль відсотків. У нас за один тиждень подались 7 тисяч підприємців і ми для них будем робити відшкодування, ця програма працює.
Кредити подешевшають і в комерційних банках. Принаймні на це розраховує голова НБУ. Він виступає слідом за премєром.
Яків Смолій, голова Національного банку України:
За два місяці облікова ставка скоротилася з 11 до 8%, це найнижча облікова ставка за історію України, для населення зниження облікової ставки та приборкання інфляції вже сьогодні працює на те, щоб завтра іпотека під 10 стала реальністю.
Ну, і власне для захисту НБУ - наступний законопроект про неповернення банків колишнім власникам. І для мотивації нардепів приїхав президент.
Володимир Зеленський, президент України:
Я звертаюсь до вас з повагою і хочу, щоб ви підтримали цей законопроєкт, який повинен захистити українську економіку, як мінімум - захистити її і допомогти Україні саме зараз.
Профільний комітет у попередні тижні - "попрацював" із поправками. І з 16 тисяч залишив дві сотні.
Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Цей закон дійсно не про Приватбанк, чи про будь-який інший банк. Це закон про стабільність фінансової системи, цей закон про те, що банк, який ліквідовано, не може бути повернутий у первісний стан.
Тобто тепер суд не зможе анулювати рішення Нацбанку про ліквідацію чи відкликання лізензії. І не зможе зупинити процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Національний банк стає надусім в державі, і може робити все, що завгодно з усіма банками, які з тих чи інших причин може йому не подобатись. І якби цей закон називався "про неповернення Приватбанку попереднім власникам" - то ми б за нього проголосували. Але ми категорично проти того, щоб Нацбанк міг робити все, що завгодно.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Там написано, що банк - це не той актив, який можна як гарячу картоплину перекидати із рук в руки. Якщо відбувся процес націоналізації - цей процес незворотній.
Та у підсумку закон ухвалено. І "слуги народу" відверто кажуть - він передусім потрібен для МВФ.
Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":
Будемо сподіватись, що на протязі наступних двох тижнів врешті решт отримаємо першу частину довгоочікуваного траншу, який дозволить нам стабілізувати економіку України.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Это исключительное требование западных инстанций, это требование Фонда Сороса, это требование - как фундаментальный элемент внешнего управления. Более того, присутсвие президента на голосовании во время этого закона свидетельствует от том, насколько сегодня "слуги народа", в угоду своим западным хозяевам, отстаивают подобные позиции.
А ще депутати ухвалили закон, який дозволяє підприємцям не платити ЄСВ за місяці, коли у них не було прибутку. Звільнили від оподаткування надбавки для медиків. І на додачу вирішили: з наступного тижня працюватимуть наповну.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Верховна Рада на карантин не ходила, вона продовжувала працювати. Якщо ми говоримо про вихід з карантину - він все одно буде поступовим, будемо проходити через віхові крапки.
Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Мы с удовольствием возобновим работу Верховной Рады, только у меня простой вопрос - почему Верховная Рада может, которая могла бы потерпеть еще недельку, выходить на работу, а люди, которым нечего кушать, почему люди - забитый город машинами - а общественный транспорт нельзя. И еще один вопрос, все понимаю, почему все европейские метро работают? Может мы чего-то не понимаем?
До повноцінної роботи повертаються 18 травня. В ще карантинний тиждень для усієї країни.
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