Коронавірус, втома та мізерні зарплати: один день з життя екіпажу швидкої [ Редактировать ]
Медична передова. Українська реальність така, що лікарі, які рятують хворих на коронавірус, вимушені працювати чи не цілодобово. Від перевтоми і напруги вони ледь не падають з ніг. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук - провів цілий день із медиками швидкої, які відвозять коронавірусних хворих - в інфекційні лікарні. Дивімося репортаж далі.
Ось так, до трьохсот разів на день, з черкаської станції швидкої екіпажі медиків виїжджають на виклики. Від початку карантину тут працюють у посиленому режимі. Шість бригад реанімації виділили для роботи з інфікованими коронавірусом. Перед виїздом весь екіпаж Сергія Сірика одягає захисні костюми, в міській лікарні швидкої допомоги у пацієнта виявили COVID-19.
Сергій Сірик, фельдшер Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Захисною плівкою закриваю обладнання, нашу апаратуру всю, щоб не було контакту. Потім легко все це обробиться і ми піднімемо захисну плівку і зможемо після дезінфекції знову приступати до роботи.
Кожен рух екіпажу відточений до автоматизму. Пацієнта забирають і передають під нагляд інфекціоністів - процедура триває з пів години. Процес дезінфекції щонайменше півтори.
Ми завжди працюємо в цих захисних комбінезонах, в цій одежі, бо коли ми приїжджаємо на виклик - не завжди відомий анамнез.
Якщо запасні комбінезони в медиків є, то автомобіль тільки один. Його обробляють прямо на території інфекційної лікарні, як і будь-який транспорт, що сюди заїхав.
Обов'язково всі машини, всі що приїжджають - всі обробляємо поливає швидку антисептиком.
Від початку карантину міська інфекційна лікарня госпіталізувала понад три сотні пацієнтів із підозрою на COVID-19, у п'ятдесяти двох діагноз підтвердився. На пекельні умови роботи медики не скаржаться, але й досі не розуміють, скільки за цю роботу отримають. Лікарня з квітня працює в режимі реформи другої ланки - НАЗК її фінансує тепер відповідно до кількості пролікованих пацієнтів з COVID-19.
Світлана Волгіна, головний лікар Черкаської міської інфекційної лікарні:
За квітень місяць, нам надіслали, що у нас проліковано всього навсього 26 пацієнтів. Тобто, НЗК, може оплатити нам, можливо ще раз підкреслюю, тільки цей пакет по 26 хворим, а всіх інших пацієнтів, вони будуть рахуватись або за іншим пакетом або взагалі не будуть рахуватись, я не можу сказати.
Обіцяну 300-відсоткову надбавку черкаські медики отримали. Однак це гроші ще за березень. Втім це ситуативна підтримка, - кажуть медики. У міських лікарнях катастрофічна ситуація з персоналом через малі зарплати багато людей звільняються.
Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Ті попали на коронавірус, ті не попали - тім виплатили 300 відсотків, тим ні, а це буде системний підхід. Так, як в усіх країнах, щоб медичні працівники перестали жебракувати. Якщо молодий спеціаліст, якщо тільки прийшов і робить на одну ставку - це мінімалка, молодий медпрацівник, якщо він попадає під 300 відсотків, то це він отримує в районі шести з половиною - семи тисяч гривень.
З липня уряд обіцяє зарплати медикам збільшити. Відсотків на 50.
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