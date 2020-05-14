Карантин сплутав туристичні плани мільйонів людей по всьому світу

Карантин сплутав туристичні плани мільйонів людей по всьому світу. Особливо тих, хто заздалегідь придбав путівку або квитки на літак. Як бути в цій ситуації і чи зобов'язана турфірма повернути гроші за мандрівку - дізнавалася Олена Логінова.

Замість засмагати і пити коктейлі на турецькому узбережжі - Михайло Бенца, як і тисячі інших українських туристів розважався хіба обережними прогулянками столицею. Бо карантин перекреслив сімейні плани на відпочинок. Хоча тур планували за пів року.

Михайло Бенца, турист:

Оплатили 30% поездки но в связи с коронавирусом мы решили остальные 70% не доплачивать до тех, пор пока не определится как-то ситуация.

Коли стало зрозуміло, що ніхто нікуди не летить, турфірма пішла на переговори із Михайлом.

Михайло Бенца, турист:

С нами связался туроператор через агенство и предложил перенести на сентябрь, после 20 сентября. Наши даты переносятся и мы приняли в принципе это предложение. Даже выгодно получается, бархатный сезон по майским ценам.

Тож ситуацію вдалося владнати без проблем та ще й із взаємною вигодою. Але такі туристичні хепіенди стаються не завжди. Комусь не підходить альтернатива. Хтось хоче повернути всю суму за путівку. А дехто з туроператорів всі збитки намагається повісити на клієнта.

Тож як вирішують питання карантинного форс-мажору? Ми йдемо питати напряму.

Не дивлячись на послаблення карантину в роботі туристичних фірм, поки що все залишається незмінним - вони зачинені. Все ж одна з компаній пустила нас до себе в гості.

У середині офіс турфірми порожній. Ані звичних клієнтів, ані працівників. Колектив на дистанційні. Оператори з дому переносять відпочинок туристам. І це оптимальний варіант. І гроші можна зберегти, і в тур поїхати, хоч і пізніше. Бо повернути повну вартість путівки турфірма просто не взмозі.

Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:

Ми заплатили нашим партнерам, це авіалінії, це наші приймаючі сторони наприклад у Франції, Італії, які потім платять в готелі. І зараз ці гроші просто не можливо повернути дуже швидко.

Тож більшість туристів погоджуються на перенесення туру. Хоча є й винятки.

Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:

Є туристи хтось там 80 років. Кажуть ми в групі ризику ми б хотіли повернути гроші, хтось захворів. хтось вагітний, хтось втратив роботу.

Якщо говорити юридичною мовою, то ситуація із пандемією і карантином - це форс-мажор. Тож закон захищає права не лише клієнтів.

Роман Марченко, юрист:

Понятно, что очень большое количество людей, которые оплатили туры хотели бы вернуть свои деньги сейчас назад однако по закону это невозможно, так как закон защищает не только туриста он защищает и туристическое агенство. То есть вам должны предложить новые даты.

Якщо ж клієнт наполягає на поверненні грошей, то турфірма має право утримати частину вартості. І безкомпромісність туриста обернеться йому у збиток.

Ігор Захаренко, власник туристичної компанії:

Будуть якісь штрафні санкції, це фактично понесені витрати туроператора. І можна втратити 50%, 70 %. А якщо туристи перенесуть поїздку, то вони нічого не втратять і вони все одно поїдуть відпочивати.

Уже після того, як поновлять авіасполучення і країни відкриють кордони. Коли це буде - точно невідомо. Тож туроператори, аби не ризикувати, пропонують клієнтам для відпочинку оксамитовий сезон.