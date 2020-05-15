У каждого четвертого умершего от COVID-19 было это заболевание: кто в зоне риска [ Редактировать ]
Национальная система здравоохранения в Англии (NHS England) опубликовала детальный отчет о том, какие хронические заболевания были у людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Из этих данных следует, что у 26% умерших был диабет первого или второго типа.
Еще у 18% жертв коронавируса была деменция, у 15% - хронические заболевания легких, у 14% - хронические заболевания почек.
О том, что риск смерти от COVID-19 выше для пациентов с диабетом, сообщалось и ранее, поэтому в NHS England заявили, что нынешние данные только подтверждают это.
"Очевидно, что у людей с диабетом выше риск умереть от COVID-19. Более детальные исследования, необходимые для понимания связи между этими двумя заболеваниями, сейчас ведутся, хотя первые результаты свидетельствуют, что для людей младше 40 лет риск остается очень низким", - заявил консультант NHS England по диабету и эндокринологии Парта Кар.
Напомним, что накануне "Подробности" сообщали, что у 20-30% пациентов с коронавирусом развивается почечная недостаточность.
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