В Украину вернулись почти 200 "коронавирусных" беженцев [ Редактировать ]
Киевский аэропорт "Борисполь" принял три авиарейса, которые эвакуировали в Украину почти 200 граждан из США, Финляндии, Кипра и Италии.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По информации, пограничники оформили на въезд 184 гражданина Украины и провели температурный скрининг, который не подтвердил ни одного случая повышенной температуры.
"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение Действуй дома… Все прибывшие граждане обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресами", - отмечается в сообщении.
Ранее мы писали, что в Украину вернулись 700 человек из 4 стран. Всех пассажиров отправили на 14-дневную самоизоляцию.
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