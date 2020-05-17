Киевский аэропорт "Борисполь" принял три авиарейса, которые эвакуировали в Украину почти 200 граждан из США, Финляндии, Кипра и Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По информации, пограничники оформили на въезд 184 гражданина Украины и провели температурный скрининг, который не подтвердил ни одного случая повышенной температуры.

"В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение Действуй дома… Все прибывшие граждане обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресами", - отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украину вернулись 700 человек из 4 стран. Всех пассажиров отправили на 14-дневную самоизоляцию.