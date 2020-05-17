Одні будуть, інші руйнують. Скорочення фінансування, зменшення кількості ліжкомісць, проблеми з пільговими рецептами. Саме так медичну реформу в Україні відчули на собі спеціалізовані заклади психічної допомоги.

Медики Миколаївщини переймаються: хворих стає більше. А надавати допомогу скоро не буде кому. На що можуть розраховувати пацієнти? З'ясувала Марина Михайловська.

Це соматичне відділення Миколаївського обласного центру психічного здоров'я. Тепер тут ліжок на третину менше, ніж було до початку медичної реформи. Але хворих менше не стає.

Світлана Анкудінова, завідувачка соматичного відділення Миколаївського обласного Центру психічного здоров'я:

В прошлом году пошли сокращения коек. Это отделение было развернуто на 60 коек, сейчас мы развернуты на 40 коек. Мест может не будет хватать всем нуждающимся в лечении нашем.

Син Руслана вже понад 10 років є пацієнтом психічної лікарні. Чоловік каже тепер покласти хворого в стаціонар значно складніше. Проте й амбулаторне лікування доступне не для всіх.

Руслан Кириченко, батько психічнохворого:

Раньше лечили по необходимости. Выписывали только тогда, когда видели явные поправки в здровье. На даном этапе 2 месяца ограничения. Здоров или не здоров - папа забирайте!

Співробітники лікарні розповідають, що через скорочення вже в деяких відділеннях не вистачає персоналу. Особливо гостро це питання стоїть під час нічних чергувань та в палатах з небезпечними пацієнтами.

Ігор Грасевич, психіатр Миколаївського обласного Центру психічного здоров'я:

Если персонала становится меньше, то уже где-то пропущено, где-то недосмотрено. И это может вызвать серьезные последствия в плане безопасности, невозможности контролировать отделение в ночную смену.

Якщо раніше гроші виділяли на ліжкомісце, то тепер платять за пролікованих пацієнтів. На госпіталізацію одного хворого - близько семи тисяч гривень. І це при тому, що лікування може затягнутися на місяці, а інколи пацієнта доводиться повертати в стаціонар.

Володимир Завгородній, завідувач наркологічного відділення Миколаївського обласного Центру психічного здоров'я:

Не всегда хватает. Больные есть разные. Есть которые нуждаются в лечении длительном. Особенно, если брать наркоманию.

Утім, керівник Миколаївського обласного Центру психічного здоров'я запевняє, що проблем з фінансуванням немає. І йдеться не про скорочення, а про оптимізацію. Каже: зміни в рамках другого етапу реформи невідворотні. Лікарні доведеться пристосовуватися до нових умов роботи й навчитися заробляти гроші.

Віталій Таран, в.о. директора Миколаївського обласного Центру психічного здоров'я:

На сьогодні держава не може платити за пусті ліжкодні. Згідно реформи, ми будемо отримувати за пролікований випадок. В принципі - це стимулює і лікарів, і персонал надавати якісні послуги. Я так вважаю.

Та колектив оптимістичний настрій керівника не поділяє. Завідувачам чотирьох відділень, які планують оптимізувати, вже запропонували скласти списки тих, хто не впорався з функціональними обов'язками або готовий звільнити робоче місце за власним бажанням.