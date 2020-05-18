Святой Престол открыл двери для верующих [ Редактировать ]
Собор Святого Петра в Ватикане открылся для всех посетителей после длительного карантина.
Об этом сообщает ANSA.
По информации, в главной католической святыне проводились пасхальные службы с участием Папы Римского и еще нескольких монахинь.
"Сегодня здесь мы можем сказать: 100 лет назад Господь посетил свой народ. Он послал человека, подготовил его для того, чтобы быть епископом и руководить церковью", - отмечается в сообщении.
Известно, что все желающие прийти помолиться в Собор должны будут соблюдать дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Ранее мы писали о том, что лидер католической церкви Папа Римский призвал мир молиться за окончание пандемии коронавируса.
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