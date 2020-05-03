Папа Римский Франциск объявил 14 мая всеобщим днем молитвы за окончание пандемии коронавируса COVID-19. С таким предложением он выступил на традиционной воскресной проповеди, сообщает Vatican news.

Понтифик призвал, чтобы "верующие всех религий воссоединились духовно в молитве, посте в обращении к Господу помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса".

Глава Римско-католической церкви выразил поддержку всем заразившимся COVID-19. Он поддержал международное сотрудничество для поиска выхода из кризиса и призвал объединить усилия ученых по всему миру для скорейшего создания вакцины.

Папа Римский акцентировал на том, чтобы все страны имели "всеобъемлющий доступ к технологии", чтобы любой заразившийся мог рассчитывать на лечение.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них более 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.