Народный депутат Андрей Деркач обвинил Артема Сытника в целом ряде преступлений и предоставил доказательства, свидетельствующие о работе руководителя НАБУ и его подчиненных на посольство другого государства.

Об этом говорится в заявлении Деркача о совершении преступления, адресованном генпрокурору Венедиктовой, руководителю САП Холодницкому и отделу внутренних расследований НАБУ.

В письме к правоохранителям нардеп приводит факты сотрудничества Артема Сытника с кураторами из посольства США, и утверждает, что работники НАБУ по указанию Сытника передавали закрытую информацию следствия представителям других государств. Сообщает Обозреватель. Деркач утверждает, что в апреле 2015 года "представители руководства Посольства США в Украине, действуя в интересах собственного государства, предложили Сытнику А.С. использовать его служебные полномочия для сбора и скрытной передачи им сведений, составляющих информационную, государственную и экономическую безопасность Украины, которые будет получать НАБУ во время своей деятельности, а также совершать иные действия в интересах представителей иностранного государства". После этого по утверждению нардепа Сытник находился под кураторством и влиянием заместителя главы Миссии США в Украине Джорджа Кента, который "фактически выстраивал модель политико-мотивированной специальной преступной организации" с целью установления контроля над одной из самых прибыльных сфер в Украине - газодобывающей отрасли.

Речь идет о деле Злочевского, бывшего министра экологии, против которого правоохранительные органы Великобритании в 2014 году открыли уголовное дело, подозревая его в отмывании 35 млн долларов США. Злочевский, по мнению украинских следователей и журналистов, связался с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем Джоном Керри через лоббистскую компанию и предложил им разделить доходы украинской газодобывающей компании Burisma Group Злочевского. Сын Джо Байдена Хантер официально был назначен на должность члена правления Burisma.

Также в документе приводятся факты незаконного влияния НАБУ на выборы в президенты США в 2016 году и "слива" по указанию Сытника закрытой информации по делам, которые расследовали НАБУ, кураторам из посольства США. В письме Деркач просит правоохранительные органы провести следствие по указанным фактам противоправной деятельности директора НАБУ, в которых усматриваются признаки следующих преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч.3 ст.28, ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена), ч. 3 ст.28; ч.1 ст.114 УК Украины (шпионаж), ч.3 ст.28, ч.2 ст.182 УК Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч.3 ст.28, ч.2 ст.343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) ч.3 ст.28, ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.3 ст.28, ч.3 ст.387 УК Украины (разглашение данных досудебного следствия или дознания).

Напомним, что еще в марте 2019 народный депутат Борислав Розенблат обнародовал аудиозапись, на которой директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.