Про те, що коронавірус вдарив по багатьох економічно, говорять багато і в Україні, і в усьому світі. А Ірина Розова вирішила знайти тих, хто швидко зорієнтувався в новій реальності і вирішив на цьому заробити.

І виявилося, таких - чимало, назбиралося на цілу серію матеріалів. Тож перший сюжет циклу: "Страховка від корони".

Застрахуватися від коронавірусу!

Денис Здоровий, страховий агент:

Правильно говорити, що це "страхування від наслідків".

Тільки-но почалася пандемія, як страхові компанії світу - одразу зрозуміли: на цьому можна непогано заробити! І Україна не виняток.

Пропозиції застрахуватися від коронавірусу заполонили мережу ще на початку квітня. Задаємо у пошук "страхування від коронавірусу" - і інтернет видає безліч варіантів.

Мінімальна ціна за поліс, принаймні, яку ми знайшли в інтернеті - 150 гривень на півроку. За ці гроші страховики обіцяють 10 тисяч - у разі зараження COVID-19, і від двох сотень за добу, якщо вас госпіталізували. Максимальні суми, які пропонують на випадок смерті - до мільйона гривень.

Денис працює страховим агентом у столиці. До епідемії здебільшого страхував людей від ДТП. А тепер - від коронавірусу.

Денис Здоровий, страховий агент:

Коронавірус це таке ж саме інфекційне захворювання як і той самий грип і так далі, то коронавірус не є виключенням. Це існує, це існувало і до того - до цієї паніки, просто цим треба скористатися.

Паніка перед ще незвіданим вірусом - страховикам у прибуток. Денис каже: попит на "ковідні" поліси зріс майже на 30 відсотків!

Анастасія Громова, покупчиня страховки від коронавірусу:

Мабуть, відсотків п'ять з моїх друзів сказали: "так, це мені треба" і зразу побігли страхуватися.

Хоча більшість друзів Анастасії налаштовані скептично, сама вона поліс на випадок госпіталізації таки купила. І для себе, і для всієї своєї сім'ї.

Анастасія Громова, покупчиня страховки від коронавірусу:

Це так само, як ми купляємо страховку для автомобіля, чи для свого здоров'я. Краще подбати про себе заздалегідь, ніж потім мати проблеми, не дай Боже, хай будуть всі здорові, і із власної кишені сплачувати ці кошти, які ми можемо компенсувати за рахунок страхової компанії, яка надає можливість страхуватися від коронавірусу.

Та спершу треба розібратися, від чого саме пропонують поліс. Страховка від коронавірусу - це фактично та ж сама медична страховка. З єдиним нюансом: точної вартості лікування COVID-19 в Україні не знає ніхто, навіть у МОЗ. Бо і протоколи лікування постійно змінюють, і рекомендовані препарати. Все залежить від тяжкості ускладнень.

Анна Горбань, лікарка:

Якщо мова йде про приватну медицину - звичайно, це питання вартісне. Високовартісне. І це вже питання страхування.

Страхування коронавірусної інфекції, так як і любої іншої, має місце бути на ринку. Це питання бізнесу - в перше чергу, але для кожної людини, яка буде стикатися з варіантами коронавірусної інфекції і особливо з її ускладненим перебігом - це завжди буде підтримка і фінансова, і реабілітаційна.

Але при цьому не забувайте - у державних клініках лікування коронавірусу для пацієнтів за законом безкоштовне.