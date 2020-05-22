Історичну колекцію у три тисячі експонатів зібрав лікар на Львівщині. Тут унікальні речі давнього побуту України та країн світу. Частину їх успадкував від прадідів. Дещо придбав під час подорожей. Про рідкісні предмети побуту, які важко знайти навіть у спеціальних посібниках, розкаже Христина Гашенко.

Віз, перші преси, посуд, сокири. Загалом майже три тисячі речей давнього побуту зберігається в дерев'яній садибі в селищі Брюховичі. Більшу їх частину - лікар за професією Мирон Угрин збирав протягом останніх 10 років. Головною окрасою колекції є прабабусина дерев'яна віялка - 1859 року.

Мирон Угрин, колекціонер:

Це все діюче, після обмеленого зерна, відсіювалась полова, зерно падало бо воно важке, а повітря віддувалося цей полова.

На стінах садиби різноманітні гасові лампи, годинники, глиняний посуд із рідкісними орнаментами. Підлога тут теж унікальна. Частина її вимощена деревом.

Мирон Угрин, колекціонер:

Це є невеличкі кілки 10-12 см висотою, вони різалися, склеювалися перев'язувалися дубовими планками, таким чином воно давало дуже гарний дизайн зріз дерева і завжди підлога була тепла.

А ще дерев'яний бамбетель, різні лопати, якими з печі виймали хліб. 70 відсотків колекції це давні речі українського культури. Більшість із них придбані у жителів Карпат. Інші привезені з подорожей. Часто рідкісні речі Мирон знаходить на блошиних ринках. Ціна різна. Трапляється, що й кілька тисяч гривень.

Мирон Угрин, колекціонер:

Я щось не нотував ніколи ціни, але завжди знаю дружина не завжди вітає.

Деякі експонати колекції доводиться реставрувати, щомісяця доглядати, протирати, щоб не псувалися.

Юрій Зюбрович, житель селища Брюховичі:

Приємно з таким речами спілкуватися, ну що можна сказати, приносить задоволення. - А що вам приносить задоволення? - Потримати такі старі речі в руках не кожному даються.

Сусідка колекціонера Мирослава Никитюк, за професією вчителька історії, розповідає: в Україні дедалі менше залишається давніх речей домашнього побуту. Не часто їх побачиш і на світлинах у підручниках.

Мирослава Никитюк, жителька смт. Брюховичі:

Для мене це задумка прекрасна, це величезна база для наших майбутніх поколінь тому що море речей, які взагалі зараз не реально побачити десь в інших місцях.

Колекцію планують докладно описати в каталозі. Упорядкувати та сфотографувати усі речі було не просто, каже фотограф Сергій Неупокоєв.

Сергій Неупокоєв, фотограф:

Складно, світло різне, розміри різні, від таких дрібничок, що знімаєш макрооб'єктивом і до таких сундуків, столів, фіра там стоїть, ви бачили, коси, сокири.

Колекціонер мріє відкрити музей побуту. Першими до відвідування чоловік планує запросити дітей і молодь. Бо ж переконаний: саме вони передадуть зібрані знання прийдешнім поколінням.