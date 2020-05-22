Але ця справа, про вивезення картин, просто дрібничка порівняно з іншими проблемами ексгаранта, що з'явилися цього тижня. Оприлюднені записи нібито розмов Порошенка з віцепрезидент США Джо Байденом! І це справжній політичний вибух, який дуже боляче вдарив по Порошенку.

Бо раніше, насправді, країна жодного разу не чула, наскільки Порошенку не довіряли на Заході. А йому доводилося буквально про кожен крок звітувати перед Байденом і пояснювати свої мотиви. Це точно ніяк не узгоджується з образом мудрого дипломата і солідного партнера західних політиків.

Тож, що саме наговорив Порошенко? Та чим може закінчитися ще й цей скандал? Олексій Пшемиський.

Черговий касетний скандал вибухнув у вівторок - рівно за день до підсумкової пресконференції Володимира Зеленського. Резонансні записи представив депутат Андрій Деркач.

Андрій Деркач, народний депутат України:

Эти записи нам передали журналисты расследователи. По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич, что, по мнению журналистов, очевидно и без экспертиз при прослушивании.

Голоси справді схожі. На записах начебто Петро Порошенко, віцепрезидент США Джо Байден і держсекретар Джон Кері.

3 грудня 2015 року:

До візиту віцепрезидента Джо Байдена я хотів би спонукати вас знайти спосіб, як підійти до цієї проблеми із заміною Генерального прокурора, тобто Шокіна. Адже, як на мене, він заважав очищенню Генеральної прокуратури. Я знаю, що віцепрезидент дуже стурбований цим питанням, і впевнений: було б добре спробувати знайти якесь рішення. - Я поговорю з віцепрезидентом.

На думку депутата Деркача, йдеться про так звану справу української компанії "Бурісма", яка належала міністру екології часів Януковича Злочевському. Українські правоохоронці підозрювали менеджерів підприємства в корупції. При цьому син американського віцепрезидента - Гантер Байден входив до ради директорів компанії.

Плівки начебто можуть підтверджувати, що Байден тиснув на Україну, аби Шокін припинив розслідування - впевнені автори публікації.

Петре, ти мене чуєш? - Так, вже краще. - Я теж уже краще тебе чую. У мене є для тебе чергові позитивні новини. Учора я зустрічався із Генеральним Прокурором Шокіним. І хоча ми не маємо жодних звинувачень у корупції, не маємо інформації про якісь його неправомірні вчинки, я попросив його піти у відставку. І годину тому я отримав його заяву. - Чудово.

На записах чути і як начебто Порошенко радиться з Байденом, чи не проти той, якщо генпрокурором буде призначено Луценка.

13 травня 2016:

Вітаю із призначенням нового генерального прокурора. Я людина свого слова, тож тепер ми можемо підписати угоду про надання одного мільярда доларів кредиту.

Говорять і про гроші МВФ. Голос, схожий на Порошенка, звітує: підняли тарифи навіть більше, ніж просили у Фонді. Обговорюють і призначення в уряді. У Вашингтоні наполягають: очолити Кабмін має Наталія Яресько. А Порошенко начебто жаліється: немає голосів у парламенті.

"Плівки Деркача" викликають миттєву реакцію - і Вашингтона, і Києва. В Америці говорять про спроби втручання у вибори. У штабі Джо Байдена, який є головним суперником Трампа у цьогорічних президентських перегонах, записи назвали "діркою від бублика". Сам Порошенко наполягає - "це монтаж".

Петро Порошенко, президент України (2014-2019рр.):

Ці аудіофайли, які вчора демонстрував випускник вищої школи КДБ імені Дзержинського сфабриковані. "П'ята колона" Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України. Через втягування у передвиборчу боротьбу в Америці вони намагаються підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Сьогоднішня пресконференція породила обґрунтовану підозру, що до цієї спецоперації причетний офіс президента.

Володимир Зеленський наголошує: все мають розслідувати правоохоронці.

Володимир Зеленський, президент України:

Реагувати повинна прокуратура правоохоронні органи. Я знаю, що генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйняте як державне зрада. Кваліфікувати справ це до правоохоронців.

Записи викликають бурхливі суперечки і в парламенті.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Тут один депутат з частини залу, як кажуть - с гальорки - казав, що тут агенти ФСБ, так я вам хочу сказати. Я думаю, що Петра Олексійовича записували не один день, і там є розмови і з Путіним, тому обережно з цим.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Ми і досі не знаємо, чим займаються українські спецслужби, коли фсбшні консерви тут анонсують чергові записи. Хто пише найвищі кабінети, хто потім це зливає, на яких телеканалах це випливає, і як це впливає на національну безпеку держави.

А в опозиції пропонують створити слідчу комісію.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми можемо зараз зареєструвати слідчу комісію по зраді, якщо ви на це здатні, якщо ви можете це робити, а не тільки говорити.

Скандальні записи в Україні вже стали такою собі політичною традицією. Починаючи від сумнозвісних плівок Мельниченка.

Зі свіжішого: записи у кабінеті очільника ДБР Романа Труби. Плівки Гончарука, який жаліється, що Зеленський не дуже розуміється на економіці. Чи остання справа - "плівки Єрмака". На яких брат голови Офісу президента обговорює призначення на держпосади за хабарі.

А на додачу численні зливи переписок у телеграм-каналах. І жодна з цих гучних справ ще не доведена до кінця.

Як і невідомо, хто стоїть за аудіоскандалами, які вже стали новою реальністю України. Тож, чекаємо на відповіді.