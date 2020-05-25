Окрім Рівненщини та Закарпаття, не готові до послаблення карантину ще шість регіонів. Це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська та Чернівецька області.

Загальна картина по коронавірусу у цифрах така. За останню добу плюс 250 інфікованих. А від початку пандемії COVID офіційно підтверджений у понад двадцяти однієї тисячі пацієнтів. Третина з них одужали.

Померли 623 людини. Найбільше хворих, як ви бачите на мапі, на Буковині, в Києві та Київській області. І щоб ці цифри не зростали в геометричній прогресії, в МОЗі наголосили - дозвіл на масові заходи, приміром, концерти, буде останнім у списку послаблень.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: