У МОЗ назвали дату "легалізації" концертів в Україні [ Редактировать ]
Окрім Рівненщини та Закарпаття, не готові до послаблення карантину ще шість регіонів. Це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська та Чернівецька області.
Загальна картина по коронавірусу у цифрах така. За останню добу плюс 250 інфікованих. А від початку пандемії COVID офіційно підтверджений у понад двадцяти однієї тисячі пацієнтів. Третина з них одужали.
Померли 623 людини. Найбільше хворих, як ви бачите на мапі, на Буковині, в Києві та Київській області. І щоб ці цифри не зростали в геометричній прогресії, в МОЗі наголосили - дозвіл на масові заходи, приміром, концерти, буде останнім у списку послаблень.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Проведення взагалі масових заходів не передбачене на тих етапах, які у нас є сьогодні або тому етапі, який у нас буде з 1 червня чи після 10 червня. Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня - як і саме, в який спосіб можна дозволити великі заходи, в які строки і за яких умов.
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