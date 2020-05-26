В Іспанії почалася найдовша за півстоліття жалоба [ Редактировать ]
В Іспанії почалася 10-тиденна найдовша за півстоліття жалоба. Королівство у скорботі за жертвами коронавірусу.
Бо країна сильно постраждала від COVID-19. Епідемія в Іспанії розгорталася за жорстким сценарієм: із переповненими шпиталями та моргами, сотнями загиблих медиків і суворими карантинними обмеженнями. Померли від коронавірусу там 26 тисяч людей. Родичі деяких подали до суду на уряд за неналежне реагування на пандемію.
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