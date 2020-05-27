В Киеве в котловане нашли труп мужчины. Об этом сообщает КГГА.

Труп нашли на месте проведения ремонтных работ на теплотрассе возле дома по ул. Григоровича-Барского, 7-а в Святошинском районе.

На месте проведения ремонтных работ на теплосети было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Его заметили жители соседних домов. Тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места ремонта.

Инцидень не связан с утечкой теплоносителя. Аварийная бригада завершила работы сегодня в 5:30.

При этом спасатели ГСЧС, прибывшие на место, зафиксировали температуру воды в котловане не более +32 градусов. Начаты следственные действия. Личность мужчины пока не установлена, тело только извлекли из воды.

По предварительной информации, человек был нетрезвым, оступился и вместе с ограждением упал в котлован с водой, но обстоятельства установит следствие.

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