В Киеве посреди улицы нашли труп в яме [ Редактировать ]
В Киеве в котловане нашли труп мужчины. Об этом сообщает КГГА.
Труп нашли на месте проведения ремонтных работ на теплотрассе возле дома по ул. Григоровича-Барского, 7-а в Святошинском районе.
На месте проведения ремонтных работ на теплосети было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Его заметили жители соседних домов. Тело обнаружили в котловане вместе с оградой, которая была установлена вокруг места ремонта.
Инцидень не связан с утечкой теплоносителя. Аварийная бригада завершила работы сегодня в 5:30.
При этом спасатели ГСЧС, прибывшие на место, зафиксировали температуру воды в котловане не более +32 градусов. Начаты следственные действия. Личность мужчины пока не установлена, тело только извлекли из воды.
По предварительной информации, человек был нетрезвым, оступился и вместе с ограждением упал в котлован с водой, но обстоятельства установит следствие.
Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина зверски убил пенсионера. Также читайте о том, что в Черкасской области произошла жуткая авария.
по теме
Сварился заживо: в Киеве мужчина упал в яму с горячей водой
Мужчина скончался до приезда скорой помощи
В Александровской больнице произошел пожар
В понедельник, 25 мая, в Киеве, в одном из помещений Александровской клинической больницы в Печерском районе, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар
На Прикарпатті через байдужість лікарів померла жінка
Лікарі відмовилися допомогти жінці та понад чотири години тримали її в приймальному відділенні, а потім відправили в іншу лікарню - хвора жінка померла на півдорозі
Умер народный депутат
В пятницу, 22 мая, скончался народный депутат Верховной Рады шести созывов
В Киеве мужчина забросал полицию обувью (видео)
Бросался обувью в патрульных полицейских